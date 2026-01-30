Cassazione | coltivare rispetto dialogo

La Corte di Cassazione invita le istituzioni a lavorare insieme per creare un clima di rispetto e collaborazione. Il messaggio è chiaro: solo così si può portare avanti un dialogo pacato e razionale sul futuro della Giustizia italiana.

10.46 "Va coltivato con tenacia un clima di rispetto reciproco e fattiva collaborazione tra le istituzioni, che permetta lo sviluppo di un dialogo pacato e razionale sul futuro della Giustizia". Così il Primo presidente di Cassazione D'Ascola,inaugurando l'Anno giudiziario alla Corte Suprema. "Evitare che si diffonda la falsa convinzione che il magistrato è incerto e titubante" e che "quindi sorga la tentazione di influire sul magistrato". L'intelligenza artificiale tra le sfide ma "persona resti il baricentro".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

