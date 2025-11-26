Arezzo, 26 novembre 2025 – L’aula magna dell’Istituto comprensivo Vasari, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, ha ospitato un autorevole parterre di interventi grazie alla partecipazione della Procuratrice capo Gianfederica Dito, della presidente Ursula Armstrong del Centro antiviolenza Pronto Donna, della presidente Elena Mariottini della sezione Fidapa di Arezzo e del comandante della polizia locale Aldo Poponcini che hanno rivolto un sentito messaggio alle studentesse e agli studenti delle classi 3C e 3D e fornito spunti di riflessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Stop alla violenza contro le donne: il messaggio dell'Istituto comprensivo Vasari all'insegna del rispetto da coltivare quotidianamente