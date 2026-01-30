Cassazione cala l’arretrato civile e penale | centrati gli obiettivi del Pnrr

La Cassazione annuncia che l’arretrato civile e penale sta diminuendo più velocemente del previsto. Il settore penale ha già raggiunto l’obiettivo di ridurre i processi del 25% rispetto ai tempi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che era fissato per il 2026. Per il civile, invece, si sta praticamente completando la riduzione del 90% dei fascicoli arretrati e si avvicina anche il taglio del 40% dei tempi di giudizio, con proiezioni che fanno ben sperare. La strada verso un sistema giudizi

Il settore penale, nella sua interezza, ha già conseguito, con largo anticipo, l’obiettivo di riduzione (- 25%) della durata del processo penale fissato per il 30 giugno 2026 dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr); nel settore civile, è praticamente conseguito l’obiettivo finale di riduzione dell’arretrato (- 90% al 30 giugno 2026) e, sulla base di credibili proiezioni, anche quello della durata (- 40%) è ampiamente alla portata e lascia ottimisti. E’ quanto emerge dalla relazione del Procuratore generale della Cassazione Pietro Gaeta. Cassazione, calano l’arretrato civile e penale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, ha annunciato che l’Italia ha raggiunto tutti gli obiettivi del PNRR, completando il 64% del percorso complessivo.

Argomenti discussi: Legge Pinto: cala l’arretrato e aumentano i pagamenti.

