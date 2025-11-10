Giustizia in Umbria | arretrato civile abbattuto mentre il penale arranca A dicembre primi cantieri della Cittadella Giudiziaria
Bilancio Sociale 2024: la Corte d’Appello e la Procura Generale di Perugia raccontano una giustizia che si rinnovaPer il terzo anno consecutivo, la Corte d’appello e la Procura generale di Perugia hanno presentato il loro Bilancio sociale, un documento che non è un mero resoconto contabile, ma. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Giustizia, Corte d’appello abbatte l’arretrato civile di quasi il 90% - La Corte d’appello di Perugia a dicembre 2024 ha registrato un abbattimento dell’arretrato civile pari all’89,2%, avvicinandosi così all’obiettivo europeo del 90% fissato per giugno 2026, con oltre un ... Come scrive umbria24.it
Corte appello abbatte di quasi il 90% arretrato civile - La Corte d'appello di Perugia a dicembre 2024 registrava un abbattimento dell'arretrato civile, come definito dagli obiettivi europei, pari all'89,2% avvicinandosi così all'obiettivo finale di giugno ... Lo riporta ansa.it
Giustizia civile in tilt a Vibo Valentia: anche più di dieci anni per una sentenza, tutto il resto può attendere - Sono gli stessi giudici a fotografare la drammatica situazione dell’arretrato da smaltire in Tribunale motivando con le ultime ordinanze l’impossibilità di andare a sentenza anche per i procedimenti g ... Scrive ilvibonese.it