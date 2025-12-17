Pnrr Foti tira le somme | Raggiunti tutti gli obiettivi il Sud è diventato la nuova locomotiva del Paese

Il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, ha annunciato che l’Italia ha raggiunto tutti gli obiettivi del PNRR, completando il 64% del percorso complessivo. Secondo Foti, il Sud si sta affermando come nuova locomotiva del Paese, evidenziando il successo delle strategie di sviluppo e investimento messe in atto.

Il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, ne è sicuro: L’Italia è perfettamente in linea con le scadenze europee e ha completato il 64% del percorso Complessivo del piano. E numeri alla mano «l a relazione della Corte dei Conti sullo stato di attuazione del Pnrr conferma che sta procedendo spedito e che tutti i 32 obiettivi europei previsti per il primo semestre 2025 sono stati raggiunti». In un colloquio con Il Mattino, l’esponente del governo Meloni traccia un bilancio positiv o sull’avanzamento dei progetti nazionali del piano di ripresa e resilienza, sottolineando che « Sono i dati a parlare per noi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

