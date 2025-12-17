Il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, ha annunciato che l’Italia ha raggiunto tutti gli obiettivi del PNRR, completando il 64% del percorso complessivo. Secondo Foti, il Sud si sta affermando come nuova locomotiva del Paese, evidenziando il successo delle strategie di sviluppo e investimento messe in atto.

© Secoloditalia.it - Pnrr, Foti tira le somme: “Raggiunti tutti gli obiettivi, il Sud è diventato la nuova locomotiva del Paese”

Il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, ne è sicuro: L’Italia è perfettamente in linea con le scadenze europee e ha completato il 64% del percorso Complessivo del piano. E numeri alla mano «l a relazione della Corte dei Conti sullo stato di attuazione del Pnrr conferma che sta procedendo spedito e che tutti i 32 obiettivi europei previsti per il primo semestre 2025 sono stati raggiunti». In un colloquio con Il Mattino, l’esponente del governo Meloni traccia un bilancio positiv o sull’avanzamento dei progetti nazionali del piano di ripresa e resilienza, sottolineando che « Sono i dati a parlare per noi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Pnrr: Foti, presidenti Regioni confermano impegni ultimati su sanita' a giugno 2026 - Sulla sanita' c'e' stata una cabina di regia con i presidenti di Regione lo scorso 6 marzo, specificatamente dedicata agli interventi relativi a "case di ... ilsole24ore.com

Pnrr: Foti, nessun taglio in revisione, a Sud risorse superiori al 40% - "Posso assicurare, in ordine alla riprogrammazione al 30 giugno 2026, al Sud sono state ... ilsole24ore.com

Zerocinque23. . Il progetto della ex Manifattura tabacchi si presenta alla città. Grazie ai fondi Pnrr si tratta della più importante opera di riqualificazione del dopoguerra ad oggi. Presente all'evento anche il Ministro Foti che ha elogiato l'amministrazione Tarasco - facebook.com facebook