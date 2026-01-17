Vergara | Una sorpresa essere titolare Conte mi ha detto di giocare come so

Antonio Vergara, protagonista nel match tra Napoli e Sassuolo, ha condiviso le sue impressioni dopo la partita. Intervistato da Dazn, il giocatore ha commentato la sua esperienza come titolare, sottolineando che Conte gli ha consigliato di mantenere il suo stile di gioco. Le sue parole riflettono l’importanza della fiducia e della continuità nel percorso di crescita in una squadra di alto livello.

Antonio Vergara ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo in campionato. Le parole di Vergara. L'esordio da titolare in Serie A: « E' stata una sorpresa. Fatica sì perché non gioco così tanto da sei mesi. L'emozione c'è sempre, da napoletano giocare al Maradona è emozionante». Le difficoltà del match: «Eravamo tutti un po' stanchi, servivano forze fresche. Al 60esimo sono arrivato cotto anche io». Il rito con Mazzocchi e Ambrosino: «Prendiamo il caffè insieme, in campo ci perdiamo il bicchierino. Chi perde a sasso, carta, forbici raccoglie i bicchierini anche degli altri».

