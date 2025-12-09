Cassano | Conte oggi è top 5 al mondo Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà è da premio Oscar
Antonio Cassano, a Viva el futbol, ha espresso la sua opinione riguardo la vittoria del Napoli ai danni della Juventus. Le parole di Cassano. «Per quanto riguarda il Napoli, la bravura di questo allenatore sta nel giocare con vari moduli: 3-5-2, 4-3-3 ecc. Dopo Bologna, tutti credevano che non avesse più la squadra in mano. Sbaglio? Poi, cosa succede? Vince tutte le partite dopo Bologna, ma non ha vinto le partite perché vincere le partite è una roba. Stravincerle, con i giocatori che fanno quello che lui dice, è un’altra roba. Lui ha preso, si è andato a rilassare un pochettino, poi torna e mette fuori uno dei suoi uomini di fiducia da un anno: Politano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Cassano: «#Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» A Viva el Futbol: «A #Napoli meglio di questo allenatore non potrebbero desiderare. Al ritorno dalle Nazionali, in tre giorni, ha cominciato a giocare 3-4 - facebook.com Vai su Facebook
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it