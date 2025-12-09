Cassano | Conte oggi è top 5 al mondo Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà è da premio Oscar

Ilnapolista.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Cassano, a Viva el futbol, ha espresso la sua opinione riguardo la vittoria del Napoli ai danni della Juventus. Le parole di Cassano. «Per quanto riguarda il Napoli, la bravura di questo allenatore sta nel giocare con vari moduli: 3-5-2, 4-3-3 ecc. Dopo Bologna, tutti credevano che non avesse più la squadra in mano. Sbaglio? Poi, cosa succede? Vince tutte le partite dopo Bologna, ma non ha vinto le partite perché vincere le partite è una roba. Stravincerle, con i giocatori che fanno quello che lui dice, è un’altra roba. Lui ha preso, si è andato a rilassare un pochettino, poi torna e mette fuori uno dei suoi uomini di fiducia da un anno: Politano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

cassano conte oggi 232 top 5 al mondo il lavoro che sta facendo con mille difficolt224 232 da premio oscar

© Ilnapolista.it - Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti