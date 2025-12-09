Antonio Cassano, a Viva el futbol, ha espresso la sua opinione riguardo la vittoria del Napoli ai danni della Juventus. Le parole di Cassano. «Per quanto riguarda il Napoli, la bravura di questo allenatore sta nel giocare con vari moduli: 3-5-2, 4-3-3 ecc. Dopo Bologna, tutti credevano che non avesse più la squadra in mano. Sbaglio? Poi, cosa succede? Vince tutte le partite dopo Bologna, ma non ha vinto le partite perché vincere le partite è una roba. Stravincerle, con i giocatori che fanno quello che lui dice, è un’altra roba. Lui ha preso, si è andato a rilassare un pochettino, poi torna e mette fuori uno dei suoi uomini di fiducia da un anno: Politano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar»