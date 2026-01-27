Crollo a Casoria incontro del prefetto Di Bari con gli sfollati | Nessuno resterà solo

Il prefetto Michele Di Bari ha visitato Casoria per incontrare gli sfollati di via Caovur, garantendo supporto e rassicurazioni. L’obiettivo è affrontare l’emergenza abitativa e assicurare che nessuno si trovi in solitudine in questa difficile situazione.

Anche il prefetto Michele Di Bari ha fatto tappa a Casoria per fare il punto sull'emergenza abitativa dei 115 sfollati dopo il crollo di via Caovur. Di Bari ha sottolineato come il coordinamento tra Stato, Regione e amministrazione comunale abbia permesso l'evacuazione tempestiva di tutti i residenti, un intervento decisivo che ha evitato conseguenze più gravi e salvato vite umane. Il prefetto ha inoltre spiegato che, per precauzione, sono stati effettuati controlli tecnici anche sugli edifici limitrofi a quello interessato dalla voragine, ribadendo che nessuno degli sfollati verrà abbandonato.

