Caso Omerovic poliziotto a processo con l' accusa di tortura

La vicenda dell’agente di polizia Andrea Pellegrini, coinvolto nel caso Omerovic, torna al centro dell’attenzione. Il gup di Roma ha deciso di portarlo a processo con l’accusa di tortura. Pellegrini era presente quando Omerovic è precipitato da una finestra durante un intervento degli agenti nella zona di Primavalle. La procura ha ritenuto di aprire un procedimento penale, mentre il processo dovrà chiarire le responsabilità e i dettagli di quella notte.

Il tribunale di Roma ha rinviato a giudizio il poliziotto Andrea Pellegrini, accusato di tortura e falso nel procedimento legato alla vicenda di Hasib Omerovic, l'uomo precipitato dalla finestra il 25 luglio 2022 durante un'attività degli agenti del commissariato Primavalle nell'abitazione di via Gerolamo Aleandro. Il giudice ha condannato, al termine di un processo svolto con il rito abbreviato, ad un anno e 4 mesi l'agente Alessandro Sicuranza, accusato di falso, mentre, sempre per la stessa accusa, è stata assolta Maria Rosa Natale. Per Pellegrini, all'epoca dei fatti in servizio nel distretto Primavalle, il processo è stato fissato al 2 novembre.

