La vicenda di Hasib Omerovic fa ancora parlare di sé. Un agente è stato condannato, un altro assolto e un terzo rinviato a giudizio per il caso di tortura avvenuto a Roma nel luglio 2022. La giustizia ha preso una direzione chiara, ma restano molte domande aperte sulla vicenda e sui comportamenti degli agenti coinvolti.

Una condanna, un’ assoluzione e un rinvio a giudizio. Il caso di Hasib Omerovic, il 39enne precipitato dalla finestra il 25 luglio 2022 durante un’attività degli agenti del commissariato Primavalle nell’abitazione di via Gerolamo Aleandro a Roma, è arrivato a uno snodo importante. Il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha deciso di mandare a processo il poliziotto Andrea Pellegrini, accusato di tortura e falso, ha condannato in abbreviato a un anno e 4 mesi l’agente Alessandro Sicuranza, accusato di falso, e assolto un’altra agente Maria Rosa Natale, anche lei accusata di falso. Il processo contro Pellegrini – che venne anche messo ai domiciliari nel corso dell’inchiesta – inizierà il prossimo 2 novembre e il ministero dell’Interno sarà responsabile civile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Omerovic: un agente condannato, uno rinviato a giudizio per tortura

Approfondimenti su Omerovic Primavalle

Il procedimento giudiziario nei confronti di Omar Favaro, coinvolto nella strage di Novi Ligure, è stato rinviato a giudizio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Omerovic Primavalle

Argomenti discussi: Caso Omerovic, poliziotto a giudizio per l'accusa di tortura.

Caso Omerovic, poliziotto a giudizio per l'accusa di tortura(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il tribunale di Roma ha rinviato a giudizio il poliziotto Andrea Pellegrini, accusato di tortura e falso nel procedimento legato alla vicenda di Hasib Omerovic, l'uomo precipit ... msn.com

Caso Omerovic: un agente condannato, uno rinviato a giudizio per torturaRoma, 30 gen (Adnkronos) - Gli agenti Ice in Italia e l'emergenza maltempo sono i temi su cui il governo riferirà in aula in Parlamento la prossima settimana. I lavori alla Camera dei deputati ... ilfattoquotidiano.it