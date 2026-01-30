Caso Hasib Omerovic poliziotto a processo per tortura Condannato un altro agente per falso

La situazione al commissariato di Primavalle si fa sempre più complicata. È stato rinviato a giudizio l’agente Andrea Pellegrini, accusato di aver torturato Hasib Omerovic, il 39enne morto dopo essere precipitato dalla finestra durante un’operazione il 25 luglio 2022. Nel frattempo, un altro poliziotto è stato condannato per falso. La famiglia di Omerovic chiede giustizia, mentre le indagini continuano a fare luce su quanto accaduto in quella notte che ha scosso l’intera comunità.

Per il poliziotto - all'epoca dei fatti in servizio nel distretto Primavalle - il processo è stato fissato al 2 novembre. Nel procedimento il ministero dell'Interno compare come responsabile civile È stato rinviato a giudizio il poliziotto Andrea Pellegrini, accusato di tortura e falso nel procedimento sul caso di Hasib Omerovic, il 39enne precipitato dalla finestra il 25 luglio 2022 durante un'attività degli agenti del commissariato Primavalle nell'abitazione di via Gerolamo Aleandro. All'udienza preliminare di questa mattina a Roma il gup ha condannato in abbreviato a un anno e 4 mesi il poliziotto Alessandro Sicuranza, accusato di falso, e assolto un'altra agente Maria Rosa Natale, anche lei accusata di falso.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Hasib Omerovic

La vicenda dell’agente di polizia Andrea Pellegrini, coinvolto nel caso Omerovic, torna al centro dell’attenzione.

La vicenda di Hasib Omerovic fa ancora parlare di sé.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Hasib Omerovic

Argomenti discussi: Caso Omerovic, poliziotto a giudizio per l'accusa di tortura.

Caso Omerovic, agente condannato e poliziotto rinviato a giudizio per l'accusa di tortura e falsoUna condanna, un rinvio a giudizio e una assoluzione. Lo ha deciso il tribunale di Roma al termine dell'udienza del processo, celebrato con rito abbreviato, sulla vicenda di Hasib Omerovic, il 38enne ... rainews.it

Caso Hasib, inchiesta pm Roma per tortura e falso: poliziotto a processoIn abbreviato un altro agente condannato a un anno e quattro mesi e una poliziotta assolta Rinviato a giudizio il poliziotto Andrea Pellegrini, accusato di tortura e falso nel procedimento sul caso di ... adnkronos.com