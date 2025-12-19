Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "L'unico elemento inedito e di sicuro interesse nonché di chiara ed inequivocabile valenza come fonte di prova, risulta costituito dal rinvenimento di tracce organiche geneticamente riconducibili ad Alberto Stasi sulla cannuccia dell'Estathe, repertato all'interno del sacchetto della spazzatura della mattina, presente sulla scena del crimine il giorno del delitto". Per il genetista Marzio Capra, consulente della famiglia di Chiara Poggi, è questo il solo risultato scientifico che arriva dalla perizia dell'esperta Denise Albani incaricata dell'incidente probatorio (chiuso ieri) che vede al centro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso della ventiseienne. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Garlasco: consulenza Poggi, 'unica prova è Dna Stasi su cannuccia'

Leggi anche: Garlasco, per l'ex poliziotto consulente dei Poggi l'unica certezza finora è il "dna di Stasi sulla cannuccia"

Leggi anche: Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: incidente probatorio su Sempio e il Dna. Alberto Stasi in aula

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Garlasco, consulente dei Poggi: “Nostri test su oggetti indossati da Chiara il giorno del delitto”; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Conclusa l'udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco | Il legale dei Poggi: «Stasi colpevole, così si rovina la vita agli innocenti». Legale Sempio: «Accolte nostre obiezioni»; I legali di Sempio: “La perizia sul Dna non ha attendibilità scientifica”. E consegnano la lista di oggetti (forse) toccati a casa Poggi.

Caso Garlasco, battaglia di consulenze Stasi-Sempio sul Dna: cosa dicono i genetisti - (Adnkronos) – Il nuovo round nel processo sul caso Garlasco, in cui è imputato Andrea Sempio per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, vede al centro la battaglia tra i consulenti dell’ex fidanzato ... msn.com