Caso Epstein Trump e quel racconto di una minorenne che disse di aver subito violenza | tutto cadde nel vuoto

Il caso Epstein torna di attualità con nuove rivelazioni. In passato, una minorenne aveva accusato di aver subito violenza, ma le indagini non sono mai andate avanti. Ora emergono documenti che collegano il nome di Donald Trump a segnalazioni su rapporti con una ragazza di 14 anni. La questione torna sotto i riflettori, mentre le accuse restano ancora senza una risposta chiara.

Nei nuovi documenti sul caso Epstein emergono segnalazioni clamorose, ma non verificate, che coinvolgono Donald Trump. Secondo uno di questi racconti, il presidente degli Stati Uniti avrebbe “forzato” atti sessuali con una ragazza minorenne. Il Dipartimento di Giustizia ha chiarito che i files includono accuse infondate e comunicazioni senza riscontri, e nessuna prova giudiziaria né procedimenti formali sono emersi. Trump e il caso Epstein La pubblicazione dei files sul caso Epstein ha riacceso l’attenzione su una serie di segnalazioni e denunce inviate negli anni alle autorità federali statunitensi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Nel 2003, Jeffrey Epstein era un frequentatore abituale di Mar-a-Lago, il club di Donald Trump, che inviava anche le sue dipendenti per massaggi a domicilio.

