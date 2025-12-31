Epstein cacciato da Mar-a-Lago dopo le proteste di una dipendente | disse di aver ricevuto pressioni per fare sesso

Nel 2003, Jeffrey Epstein era un frequentatore abituale di Mar-a-Lago, il club di Donald Trump, che inviava anche le sue dipendenti per massaggi a domicilio. Recentemente, Epstein è stato allontanato dal club dopo le proteste di una dipendente, che ha accusato pressioni per avere rapporti sessuali. Questa vicenda riporta alla ribalta i rapporti tra Epstein e ambienti di alta rappresentanza, sollevando interrogativi sulla gestione di tali relazioni.

Fino al 2003 Jeffrey Epstein non solo era un assiduo frequentatore di Mar-a-Lago, ma il club di Donald Trump inviava nella sua villa in Florida anche le sue dipendenti del centro benessere per massaggi a domicilio. Poi venne cacciato: l'ex finanziere, scrive il Wall Street Journal, non mise più piede nel club dopo che un'estetista diciottenne di ritorno dalla sua villa riferì ai manager di aver ricevuto pressioni per fare sesso. Uno dei manager inviò un fax a Trump riferendo l'accaduto e sollecitando di vietare l'ingresso a Epstein. Trump risposte che la lettera era ben scritta e che poteva cacciarlo.

