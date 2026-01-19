Caso Signorini Clarissa Selassiè | Alfonso mi disse di aver passato una notte con Medugno e che tra loro ci fu intimità

Durante il caso Signorini, Clarissa Selassiè ha rivelato di aver ricevuto informazioni circa un presunto episodio di intimità tra Alfonso Signorini e Medugno. Inizialmente, le voci le erano state riferite da terzi, ma successivamente, verso la fine del programma, Alfonso stesso avrebbe confermato la vicenda. La questione ha attirato l’attenzione dei media, ponendo l'accento sulle dinamiche personali e le dichiarazioni dei protagonisti.

Clarissa Selassiè: "Qualcuno mi disse che erano stati a letto insieme. Poi, verso la fine del programma, fu Alfonso stesso a confermarmelo. Mi disse che si erano frequentati e che avevano avuto un rapporto, che tra loro c'era stata dell'intimità"

Clarissa Selassiè: “Signorini mi disse di aver passato una notte con Medugno e che tra loro ci fu dell’intimità”

Nell’intervista a Fanpage.it, Clarissa Selassiè racconta la sua versione dei fatti riguardo al rapporto con Antonio Medugno, precisando quanto condiviso in passato. Clarissa chiarisce le circostanze e i dettagli di quanto avvenuto, offrendo una prospettiva diretta sulla vicenda. La sua testimonianza contribuisce a fare luce su una situazione che ha suscitato attenzione e discussioni pubbliche.

Clarissa Selassié vuota il sacco: "Cosa mi disse Signorini su Antonio Medugno"

Clarissa Selassié rivela dettagli sulla conversazione con Signorini riguardo Antonio Medugno. La modella racconta come abbia appreso del rapporto tra il conduttore e il tiktoker, accusando Medugno di averla sfruttata esclusivamente per entrare al Grande Fratello. Questa testimonianza apre una nuova prospettiva sulla dinamica tra le persone coinvolte, sollevando interrogativi sulla sincerità delle motivazioni e delle relazioni nel mondo dello spettacolo.

