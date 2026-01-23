Giulia Bongiorno difende il nuovo testo del ddl contro la violenza sessuale

Giulia Bongiorno, presidente della commissione giustizia del Senato, ha presentato un nuovo testo del ddl contro la violenza sessuale. L'iniziativa ha suscitato reazioni da parte dell'opposizione, che ha espresso critiche nei confronti della proposta. Questa riforma mira a migliorare le norme in materia di tutela e prevenzione, nel rispetto delle procedure legislative e delle considerazioni sulla tutela dei diritti.

L'opposizione ha attaccato il governo dopo la presentazione del nuovo testo della legge contro la violenza sessuale da parte della presidente della commissione giustizia del Senato Giulia Bongiorno. I capigruppo dei partiti di opposizione al Senato Francesco Boccia (Pd), Stefano Patuanelli (M5s), Raffaella Paita (Iv), Peppe De Cristofaro (Avs), Marco Lombardo (Azione) hanno parlato di "atto gravissimo", sottolineando che "dopo l'unità del Parlamento sancita pubblicamente da una stretta di mano, la maggioranza decide di rompere quel patto politico con l'opposizione proprio sul terreno più sensibile e simbolico: la libertà e l'autodeterminazione delle donne.

