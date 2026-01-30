Casi di meningite a Napoli dimessa la ragazza contagiata | ricoverati due 20enni

A Napoli si sono verificati nuovi casi di meningite. Una delle tre ventenni contagiate a metà gennaio è stata dimessa dall’ospedale Cotugno, mentre gli altri due ragazzi di 20 anni continuano a essere ricoverati. La situazione resta sotto controllo, ma l’attenzione rimane alta.

Dimessa una delle 3 ventenni contagiate dalla meningite a metà gennaio. Restano ricoverati al Cotugno gli altri due ragazzi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Napoli Meningite

Tre giovani di circa 20 anni, residenti nella zona di Chiaia a Napoli, sono stati ricoverati al Cotugno con diagnosi di meningite.

Recenti segnalazioni a Napoli e provincia hanno confermato quattro casi di meningite, coinvolgendo giovani adulti e un bambino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Napoli Meningite

Argomenti discussi: Bassetti: Tre casi gravi di meningite in 20 giorni al San Martino; Casi di meningite a Napoli, Bassetti: Malattia grave ma prevenibile con i vaccini; Meningite a scuola: 30 in profilassi. Il mal di gola, la diagnosi e il ricovero: forma contagiosa. L’Usl ha fatto scattare le terapie...; Treviso, meningite a Oderzo: profilassi per 121 contatti di un 16enne. L'Usl: Il ragazzo non è grave grazie al vaccino.

Cosa sappiamo dei casi di meningite a Napoli e nelle scuole, l’Asl avvia il tracciamento dei contattiSono quattro i casi accertati di meningite a Napoli, tre riguardano giovani tra 22 e 25 anni, e uno un minore. Tra questi uno è grave in rianimazione. L’Asl ha attivato il tracciamento dei contatti. fanpage.it

Nessun focolaio di meningite a Napoli ma ci sono 4 casi segnalati dall'ospedale Cotugno: chiusa una scuolaQuattro casi di meningite a Napoli, colpito anche un bambino e chiusa una scuola. Il Cotugno rassicura: Nessun focolaio, la situazione ... virgilio.it

Paura per i casi di meningite a Napoli, il Comune rassicura: “Nessun allarme”. Il nostro #TgNews vi aspetta tutti i giorni alle 14 e alle 19.45 - facebook.com facebook