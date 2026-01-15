Meningite a Napoli i tre 20enni contagiati sono della zona di Chiaia Santagada | No allarmismo

Tre giovani di circa 20 anni, residenti nella zona di Chiaia a Napoli, sono stati ricoverati al Cotugno con diagnosi di meningite. Le autorità rassicurano sulla situazione, sottolineando che non c’è motivo di allarmismo e che le condizioni sono sotto controllo. Restano comunque in corso approfondimenti per monitorare l’andamento e prevenire eventuali ulteriori contagi.

Il focolaio di meningite nei locali di Napoli è falso, catena Whatsapp smentita del Cotugno: “Tre casi, nessun morto” - L'ospedale Cotugno smentisce le informazioni circolate nelle chat: non risulta un focolaio di meningite e non è vero che due ragazzi sono deceduti ... fanpage.it

Focolaio di meningite a Napoli, Asl smentisce allarme social: "Incidenza stagionale" - L'ospedale: "L’incidenza di contagi rientra nel flusso stagionale già previsto". msn.com

“Nessun allarme, ma le indagini sono in corso”. È quanto dichiarato da Alessandro Parrella, direttore dell’Unità operativa malattie ad alta contagiosità del Cotugno di Napoli, sui casi di meningite che hanno scosso la città. Sono tre i pazienti ricoverati all’osped facebook

A Napoli scuola chiusa per meningite: c’è davvero un focolaio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.