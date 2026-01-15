Meningite a Napoli i tre 20enni contagiati sono della zona di Chiaia Santagada | No allarmismo
Tre giovani di circa 20 anni, residenti nella zona di Chiaia a Napoli, sono stati ricoverati al Cotugno con diagnosi di meningite. Le autorità rassicurano sulla situazione, sottolineando che non c’è motivo di allarmismo e che le condizioni sono sotto controllo. Restano comunque in corso approfondimenti per monitorare l’andamento e prevenire eventuali ulteriori contagi.
I tre 20enni ricoverati al Cotugno con la meningite sono della zona di Chiaia. Santagada: "Nessun allarmismo, situazione sotto controllo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
