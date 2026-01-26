Case popolari minacciato lo sgombero a una mamma con figlia di 9 anni

Lunedì mattina si terrà un presidio in via Tommei 2, davanti a un edificio Aler, per solidarietà a una madre con una bambina di 9 anni, minacciata di sfratto. La donna occupa abusivamente l’appartamento per motivi di necessità, mettendo in evidenza le difficoltà di molte famiglie in cerca di una sistemazione adeguata. L’evento mira a sensibilizzare sulla delicatezza della situazione e sulla tutela dei diritti sociali.

Polemiche in consiglio comunale. Consiglieri del Pd in solidarietà alla famiglia sotto sgombero Numerose persone hanno partecipato al presidio. C'erano membri del Comitato Molise-Calvairate, insegnanti della scuola primaria di via Monte Velino frequentata dalla bambina e anche consiglieri di Municipio e comunali. Tra questi, Federico Bottelli e Simonetta D'Amico del Pd. D'Amico ha poi preso la parola in consiglio comunale, lunedì pomeriggio, per stigmatizzare quanto avvenuto. “Abbiamo portato la nostra solidarietà a una mamma e una bambina di 9 anni per chiedere ad Aler di rinviare lo sgombero”, ha detto: “La bambina è bene inserita nel contesto scolastico e di quartiere.🔗 Leggi su Milanotoday.it

