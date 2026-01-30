Casapound in Parlamento anche la ravennate Bakkali occupa la sala stampa | Nazisti e fascisti non entrano

Questa mattina, a Montecitorio, si è svolto un episodio che ha fatto discutere. La deputata ravennate Bakkali ha occupato la sala stampa per impedire lo svolgimento di una conferenza sulla

Annullata la conferenza prevista alla Camera sulla "remigrazione". La deputata dem sui social: "Occupiamo con i nostri corpi contro uno sfregio che la nostra Repubblica non merita" Non si svolgerà la conferenza sulla "remigrazione" prevista per oggi in Parlamento, un evento promosso da Casapound e altri gruppi di estrema destra che aveva scatenato le ire delle opposizioni. Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs, tra cui anche la ravennate Ouidad Bakkali (Partito Democratico), ha occupato la sala stampa della Camera dove alle 11.30 sarebbe dovuta iniziare la conferenza. Così la deputata dem sui social: "Qui nazisti e fascisti non entrano! Occupiamo con i nostri corpi contro uno sfregio che la nostra Repubblica non merita.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La Camera dei Deputati si riempie di deputati e giornalisti più del solito, anche di venerdì mattina.

Una ventina di deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato questa mattina la sala stampa della Camera, dove alle 11.

Oggi alla Camera è successa una cosa importante! Grazie alla determinazione delle opposizioni, che hanno occupato fisicamente la Sala Stampa, è stata annullata la conferenza che avrebbe voluto dare voce a Casapound in Parlamento. Mentre risuonava "B - facebook.com facebook

Fuori i fascisti dal Parlamento! Oggi come AVS insieme agli altri deputati delle opposizioni abbiamo impedito la vergognosa sfilata di Casapound alla Camera dei Deputati. Un oltraggio alla Repubblica italiana, nata dalla Resistenza. Il fascismo non è un'op x.com