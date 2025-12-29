Nasce il gruppo consiliare Casa Riformista in Consiglio regionale

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato costituito ufficialmente il gruppo consiliare Casa Riformista, formato da cinque consiglieri regionali della Campania. Il nuovo gruppo, che fa riferimento a Italia Viva e Noi di Centro, si propone di sostenere l’azione del presidente Fico e contribuire al confronto politico nell’area riformista. La formazione si inserisce nel contesto regionale con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle forze moderate e riformiste nel Consiglio regionale.

Comunicato Stampa Cinque consiglieri regionali uniscono le forze nell’area riformista a sostegno dell’azione del presidente Fico È stato ufficialmente costituito il nuovo gruppo consiliare Casa Riformista (Italia Viva – Noi di Centro), presso il Consiglio Regionale della Campania. La neonata . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

nasce il gruppo consiliare casa riformista in consiglio regionale

© Fremondoweb.com - Nasce il gruppo consiliare Casa Riformista in Consiglio regionale

Leggi anche: Smarrazzo debutta in consiglio regionale con il neo gruppo Casa Riformista

Leggi anche: Ndc-Casa Riformista, l’annuncio di Mastella: “Al lavoro per costituire gruppo al Consiglio regionale in Campania”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Regione, costituito il nuovo gruppo consiliare Casa Riformista (Italia Viva – Noi di Centro); Nasce il gruppo consiliare Per Bisceglie; Nuovo vertice di maggioranza e altra fumata nera. E spunta l'ipotesi della “giunta del sindaco”; Coalizione Civica: La destra si sgretola su Piano Casa e Zone B5 ma continuiamo a tenere alta la guardia.

nasce gruppo consiliare casaNasce il gruppo Casa Riformista - Ieri, 28 dicembre 2025, è stato ufficialmente costituito il nuovo gruppo consiliare Casa Riformista (Italia Viva – Noi di Centro), presso il Consiglio Regionale della Campania. irpinia24.it

nasce gruppo consiliare casaSmarrazzo debutta in consiglio regionale con il neo gruppo Casa Riformista - Pietro Smarrazzo, originario di Parete, è infatti tra i cinque consiglieri che hanno ufficialmente costituito il nuovo gruppo ... casertanews.it

nasce gruppo consiliare casaRegione, in consiglio Italia Viva e Noi di Centro in Casa Riformista - Al consiglio regionale della Campania è stato ufficialmente costituito il nuovo gruppo consiliare Casa Riformista (Italia Viva - corriereirpinia.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.