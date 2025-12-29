Nasce il gruppo consiliare Casa Riformista in Consiglio regionale

È stato costituito ufficialmente il gruppo consiliare Casa Riformista, formato da cinque consiglieri regionali della Campania. Il nuovo gruppo, che fa riferimento a Italia Viva e Noi di Centro, si propone di sostenere l’azione del presidente Fico e contribuire al confronto politico nell’area riformista. La formazione si inserisce nel contesto regionale con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle forze moderate e riformiste nel Consiglio regionale.

Comunicato Stampa Cinque consiglieri regionali uniscono le forze nell'area riformista a sostegno dell'azione del presidente Fico È stato ufficialmente costituito il nuovo gruppo consiliare Casa Riformista (Italia Viva – Noi di Centro), presso il Consiglio Regionale della Campania.

