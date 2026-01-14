Carnevale 2026 | gli eventi imperdibili a Venezia Viareggio e Verona

Il Carnevale 2026 porta in Italia eventi ricchi di tradizione e cultura, con protagonisti Venezia, Viareggio e Verona. Queste città offrono occasioni per partecipare a sfilate, esposizioni e momenti di convivialità, mantenendo vive le antiche usanze del periodo. Un’opportunità per scoprire le peculiarità di ogni località e vivere un’esperienza autentica e coinvolgente in un’atmosfera di festa e storia.

Con l’arrivo del Carnevale 2026, le città italiane si preparano a vivere settimane di festa tra maschere, carri allegorici e tradizioni secolari. Le celebrazioni principali si terranno dal 15 febbraio al 3 marzo, con il Martedì Grasso il 3 marzo. Per chi segue il Rito Ambrosiano, il Carnevale di Milano si svolgerà invece dal 6 all’8 marzo. Tra le mete più attese ci sono Venezia, Viareggio e Verona, ciascuna con eventi distintivi che raccontano storia, arte e cultura locale. Carnevale di Venezia. Il Carnevale di Venezia si terrà dal 15 febbraio al 3 marzo, confermandosi come uno degli appuntamenti più iconici dell’anno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Carnevale 2026: gli eventi imperdibili a Venezia, Viareggio e Verona Leggi anche: Carnevale di Viareggio, ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilate Leggi anche: Natale in città, Verona moltiplica gli eventi per bambini, adolescenti e famiglie: eventi fino al 6 gennaio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Carnevale Firenze 2026: Programma, Eventi e Dove Soggiornare; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 9 all'11 gennaio 2026; 26 eventi da vivere a Bologna nel 2026; Carnevale Mugellano 2026. Quando cade Carnevale 2026: le date da segnare sul calendario e le vacanze scolastiche - Carnevale 2026: quando cade, festività regionali e i Carnevali più famosi da non perdere tra Venezia, Viareggio e Milano. trend-online.com

Carnevale in Valle d’Aosta 2026: tutti gli eventi tra borghi alpini e vallate storiche - Da gennaio a febbraio 2026 la Valle d’Aosta celebra il Carnevale con eventi diffusi tra borghi alpini e vallate storiche. italiaatavola.net

Calendario 2026 del Carnevale veronese: partenze con cena benefica e oltre 60 eventi fino a settembre - Il Calendario 2026 del Carnevale Verona offre oltre 60 eventi, con iniziative benefiche e novità dedicate alle tradizioni. gardanotizie.it

Carnevale di Viareggio 2026, ecco i carri in anteprima

20 Imperdibili Ricette di Dolci di Carnevale ...Continua - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.