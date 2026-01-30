Carnevale di Putignano potenziati i collegamenti in treno | Aggiunte corse nei giorni delle sfilate

Le ferrovie del Sud Est hanno annunciato un aumento delle corse in treno per il Carnevale di Putignano. Da quest’anno, ci saranno più collegamenti nei giorni delle sfilate, per facilitare l’arrivo dei visitatori. La decisione arriva in risposta alla grande affluenza di pubblico che si aspetta anche nel 2026, con un’attenzione particolare ai giorni più importanti delle celebrazioni.

Ferrovie del Sud Est ha previsto collegamenti straordinari, da e per Putignano (in aggiunta all’offerta ordinaria), per un totale di circa 7.600 posti in più messi a disposizione Previsti collegamenti straordinari con la città simbolo del Carnevale. Ferrovie del Sud Est conferma, anche per il 2026, il potenziamento delle corse da e per Putignano durante il periodo di eventi che vedranno grandi protagonisti i maestri cartapestai. Nei giorni delle sfilate (1, 7, 15 e 17 febbraio) sono previsti collegamenti straordinari in treno, da e per Putignano (in aggiunta all’offerta ordinaria), per un totale di circa 7.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

