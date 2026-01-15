Conto alla rovescia per il Carnevale | gli appuntamenti in Toscana

Il Carnevale in Toscana si avvicina, portando con sé tradizioni e momenti di convivialità. In questo periodo, numerosi eventi e sfilate animano le città della regione, offrendo occasioni di partecipazione e divertimento per tutti. Ecco una guida aggiornata agli appuntamenti principali, per scoprire come vivere al meglio questa stagione di festa e colori.

Firenze, 15 gennaio 2026 - Il nuovo anno è da poco cominciato e ora i riflettori sono tutti puntati sulla festa più allegra e vivace dell'anno: il carnevale. Sfilate, animazioni, maschere e spettacoli dal vivo animeranno il centro di molte città toscane, offrendo ai visitatori un ricco calendario di appuntamenti che coniuga intrattenimento, identità culturale e divertimento. Il contesto perfetto per vivere la Toscana in una dimensione più vivace e coinvolgente. Ecco alcuni tra i principali appuntamenti. Le date del Carnevale 2026. Il Carnevale 2026 si svolgerà dal 1 al 21 febbraio 2026. Il Giovedì grasso quest'anno cade il 12 febbraio e il Martedì grasso il 17 febbraio 2026 Il programma del Carnevale di Viareggio.

