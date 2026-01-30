Con il fine settimana, il Carnevale di Fano 2026 prende il via ufficialmente. Oggi la città apre le strade, domani si anima con le sfilate e domenica si chiude con le grandi feste, recuperando anche il Carnevale dei bambini saltato la settimana scorsa per il maltempo. La festa parte con assaggi di dolci e un premio Oscar che ha fatto da apripista alle celebrazioni.

Con questo fine settimana il Carnevale di Fano 2026 entra ufficialmente nel vivo. Oggi la città apre la festa, domani la anima e domenica la riempie, recuperando anche il 70° Carnevale dei bambini saltato la scorsa settimana a causa del maltempo. Se il meteo lo consentirà, da qui prenderà poi il via il ciclo delle grandi sfilate dei carri allegorici in viale Gramsci, in programma l’1, l’8 e il 15 febbraio. Quella al via è un’edizione che porta una firma prestigiosa, del Premio Oscar Dante Ferretti, protagonista domani alle 18 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna dell’incontro "Una vita per il cinema". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, assaggi prima dei carri. E la festa parte col premio Oscar

A Campalto si svolge una giornata dedicata al Carnevale, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici.

La festa di Carnevale ad Arielli torna domenica 15 febbraio con la 18ª edizione della sfilata dei carri allegorici, il falò tradizionale e attività di animazione per i più piccoli.

