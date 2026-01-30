Carnevale a Palazzo e in piazza | due feste per celebrare il momento più folle dell' anno

A Bellaria Igea Marina il Carnevale si mescola con il giorno di San Valentino. In piazza e nei cortili delle scuole, bambini e ragazzi si sono messi in maschera per una sfilata colorata e rumorosa. La festa ha coinvolto tutti, tra coriandoli, musica e sorrisi, trasformando il centro in un vero e proprio luogo di allegria.

A Bellaria Igea Marina, il giorno della Festa di San Valentino si unisce a un ulteriore momento di festa: la sfilata in maschera delle scuole dell'infanzia e primaria. I festeggiamenti iniziano sabato 14 febbraio in Piazza Matteotti, alle 14:30 con il "Carnevale in Piazza": la colorata sfilata in maschera animerà il viale pedonale P. Guidi con musica, intrattenimento e una merenda offerta a tutti i bambini. A conclusione dell'evento, ci sarà la premiazione dei gruppi mascherati più originali.

