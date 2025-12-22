M igliaia di persone si sono radunate questa mattina all’alba a Stonehenge, il famoso monumento situato nei pressi di Salisbury in Inghilterra, per celebrare il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno. La folla si è radunata nell’oscurità attorno al sito storico nella contea del Wiltshire per ammirare l’alba: alcuni indossavano abiti tradizionali che richiamano le antiche tradizioni celtiche, proprio come avevano fatto sei mesi fa per celebrare il sorgere del sole durante il solstizio d’estate, e hanno compiuto riti a metà strada tra il folklore e la rievocazione storica. Solstizio d'inverno, i rituali da provare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'alba più magica dell'anno. Migliaia di persone a Stonehenge per celebrare il solstizio d'inverno tra riti druidi e antiche leggende

Leggi anche: Solstizio d’inverno 2025: storie, leggende e riti della notte più lunga dell’anno

Leggi anche: Le celebrazioni per il solstizio d’inverno a Stonehenge: in migliaia si sono radunati all’alba

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cari bimbi di Alba, Siete invitati a un’avventura magica nella Casa Claus dal vostro topolino preferito! Unitevi a me e la mia sorellina Mimie il 20 dicembre alle 15:30 per ascoltare la storia di Louimax, raccontata insieme a Mamma Natale e Babbo Natale! Mavì - facebook.com facebook