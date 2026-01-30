Questa sera Bergamo e provincia offrono diverse opportunità di divertimento. Al Teatro Donizetti va in scena “Carmen” per la rassegna “Opera & Concerti”, mentre ad Almè La Gilda delle Arti presenta “La Bella e la Bestia”. In più, a Martinengo si tengono le “Mozart Violin Sonaten”. Sono tante le proposte per chi cerca un evento culturale o uno spettacolo dal vivo.

Lo spettacolo “Carmen” al Teatro Donizetti per la rassegna “Opera & Concerti”, “La Bella e la Bestia” ad Almè con La Gilda delle Arti, “Mozart Violin Sonaten” a Martinengo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 30 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 17.30 alla Sala Capitolare del Convento di San Francesco, a Bergamo, si terrà un incontro dal titolo “La resistenza ebraica in Europa. Storia e percorsi 1939-1945”, presentazione del libro di Daniele Susini, a cura del Museo delle storie di Bergamo. L’autore ripercorre le strategie di resistenza attuate dagli ebrei, sfatando lo stereotipo che li presenta come vittime inermi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Carmen La Bella e la Bestia

Ecco alcune proposte di attività per questa sera a Bergamo e provincia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carmen La Bella e la Bestia

Argomenti discussi: Carmen, La Bella e la Bestia e Mozart: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Mito eterno di libertà e seduzione, a Gallarate la Carmen del Balletto di Milano; Carmen Russo furiosa con Enzo Paolo Turchi in diretta a La Volta Buona: Ora me lo devi dire, poi vola uno 'schiaffo'; Beatrice Venezi rompe il silenzio sul caso Fenice e cita Boskov: La partita è chiusa solo quando l'arbitro fischia.

«Carmen» bella, brava e sensuale ruba la scena e incanta il PriamàrCarmen, femme fatale, donna passionale, spregiudicata, ammaliatrice, che seduce con lo sguardo, circuisce con la danza, conturba con il corpo. Oksana Volkova, venerdì sera sul palco del Priamàr, ha ... ilgiornale.it

Carmen, bella e anticonformista. La grande danza sul palco del VerdiBella e anticonformista, passionale e desiderata, pronta a sfidare chiunque voglia sottometterla. Tutto ciò in un nome: Carmen. A portare in scena il tragico destino dell’affascinante gitana è il ... lanazione.it

Il servizio di Étv sulla bella cerimonia in ricordo di Carmen Longo ! - facebook.com facebook