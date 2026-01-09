La febbre del sabato sera pizzoccheri e concerti | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune proposte di attività per questa sera a Bergamo e provincia. È possibile assistere al musical “La febbre del sabato sera” alla ChorusLife Arena, partecipare alla sagra dei pizzoccheri e degli sciatt al Piazzale degli Alpini, oppure divertirsi sulla pista di pattinaggio. In piazza Matteotti si trova anche la ruota panoramica, offrendo diverse opzioni per trascorrere una serata tranquilla e piacevole.

Il musical "La febbre del sabato sera" alla ChorusLife Arena, la sagra dei pizzoccheri e degli sciatt al Piazzale degli Alpini, la pista di pattinaggio a Piazzale degli Alpini e a ChorusLife, la ruota panoramica in Piazza Matteotti e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 9 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino all'11 gennaio al Piazzale degli Alpini sarà allestita la "Pista di pattinaggio sul ghiaccio", tutti i giorni per adulti e bambini. Orari: Da lunedì a giovedì: dalle 13 alle 20 Venerdì: dalle 13 alle 23.30 Sabato, domenica e festivi: dalle 10.

