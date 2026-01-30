Durante la semifinale degli Australian Open, Carlos Alcaraz ha dovuto fermarsi a causa di crampi. Dopo aver vinto i primi due set contro Zverev, si è trovato in difficoltà nel terzo, quando il problema fisico lo ha rallentato. Mentre il tedesco ha conquistato le frazioni successive ai tie-break, Alcaraz ha deciso di mettere da parte la racchetta e di mettersi al volante, lasciando intendere di aver superato il problema e di essere pronto a riprendere il suo cammino.

Carlos Alcaraz ha dovuto fare i conti con i crampi durante la semifinale degli Australian Open: dopo aver vinto i primi due set contro il tedesco Alexander Zverev e dopo essersi trovato sul 4-4 nel terzo parziale, ha incominciato ad accusare il problema fisico ed è stato messo alle corde dal rivale, che è riuscito a portare a casa la terza e la quarta frazione al tie-break. Tutto si è deciso al quinto set, dove il teutonico ha operato un break in apertura (2-0), salvo poi subire il grande ritorno del numero 1 del mondo. Il fuoriclasse spagnolo è riuscito a spuntarla con il punteggio di 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 dopo cinque ore e ventisei minuti di autentica battaglia e si è così guadagnato la qualificazione alla finale in programma domenica 1° febbraio (non prima delle ore 09. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz si lascia i crampi alle spalle? Si mette al volante durante Sinner-Djokovic

Approfondimenti su Alcaraz Sinner

Al momento si sta giocando il match tra Alcaraz e Zverev.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alcaraz Sinner

Argomenti discussi: Alcaraz suona la carica, il passante lascia Zverev di sasso; In campo Alcaraz e Zverev. Lo spagnolo vince i primi due set e poi accusa crampi. Il terzo a Zverev; Carlos Alcaraz si mette in mostra: i fan impazziscono per il fisico del tennista; Emma Marrone si mette tra Alcaraz e Peggy Gou: la proposta piccante a Carlitos.

Australian Open 2026: Carlos Alcaraz cade e si rialza, Alexander Zverev va ko dopo 5 ore e mezza: gli highlights della semifinaleAUSTRALIAN OPEN - Il n. 1 del mondo vince un match folle, di gran lunga il più pazzo dell'anno in 5 ore e 27 minuti. Lo spagnolo va in vantaggio di due set, ma ... eurosport.it

Australian Open 2026, Alcaraz piega Alexander Zverev nel match più folle: Carlos si fa male, lotta e vince dopo 5h 27' di battaglia puraAUSTRALIAN OPEN 2026 - Il n. 1 del mondo esce vincitore da un match folle, di gran lunga il più pazzo dell'anno - e senza dubbio del torneo - in 5h 27'. eurosport.it

NON MOLLA E VINCE CARLOS ALCARAZ Il tennista spagnolo vince al quinto set contro Zverev, dopo aver avuto anche problemi fisici e aver quasi subito la rimonta dal tedesco: raggiunge la finale, dove affronterà uno fra Sinner e Djokovic - facebook.com facebook

Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Nel corso del terzo set, Alcaraz, mentre era avanti due set a zero, ha iniziato ad a x.com