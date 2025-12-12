Berlinguer Lerner Orsini e Carofiglio ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 13 dicembre Con Travaglio e Scanzi

Sabato 13 dicembre, Luca Sommi conduce l'ultimo appuntamento del 2025 di

Ultimo appuntamento del 2025 con il talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi, che sabato 13 dicembre torna in prima serata alle 21:30 per raccontare lo scenario politico italiano e internazionale. Ospiti in studio la giornalista e conduttrice Bianca Berlinguer e l’ex magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio, in collegamento l’editorialista Gad Lerner e il professore di Sociologia del Terrorismo Alessandro Orsini. Si discuterà dei negoziati per la pace in Ucraina, del ruolo dell ‘Europa e dell’Italia, e degli interventi politici in programma ad Atreju. In attesa di ripartire a gennaio, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzano i fatti più importanti della settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it