Paolo Sorrentino ospite a Verona in occasione della proiezione del suo ultimo film | La Grazia

Il regista Paolo Sorrentino sarà a Verona sabato 17 gennaio 2026, per presentare il suo ultimo film,

Il regista Paolo Sorrentino sarà a Verona per incontrare il pubblico e presentare il suo nuovo film. Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 20, il cineasta napoletano sarà al Cinema Kappadue insieme alla direttrice della fotografia Daria D’Antonio per salutare gli spettatori e introdurre La Grazia, il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Paolo Sorrentino al Moretto di Brescia: dialogo col pubblico il 18 gennaio.

