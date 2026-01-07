Bergamo. Uno sguardo nel buio, che nasconde e rivela allo stesso tempo, capace di portare in nuovi immaginari e di riconoscere il non-visibile. È lo sguardo dello spettatore quello richiamato dal “ Cappuccetto Rosso” di Zaches Teatro, andato in scena martedì 6 gennaio al Teatro Renzo Vescovi, in occasione della rassegna “Il teatro è servito ”, organizzata dalla Cooperativa Città Alta con la direzione artistica del Teatro Tascabile. Dopo “Cenerentola” (portato a Bergamo lo scorso anno), la compagnia di Scandicci ha proposto il secondo spettacolo della loro Trilogia della fiaba (il terzo è “Pinocchio”), sempre lavorando sugli archetipi delle fiabe, sulle loro versioni originali, tramandate oralmente prima di averne le versioni scritte conosciute ancora oggi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Al Teatro del Parco lo spettacolo per famiglie "Cappuccetto Rosso"

Leggi anche: Concerti, danza e grandi eventi sul palco del Teatro EuropAuditorium

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Famiglie a teatro: Cappuccetto Rosso tra danza e magia all’Epifania al Teatro Kismet; “Cappuccetto rosso”, danza e teatro di figura per affrontare il bosco e diventare grandi; Cappuccetto Rosso” per grandi e piccoli: domenica 11 gennaio danza, immagini e visioni in scena al Verdi; Al Teatro “Lucio Dalla”, una favola danzata: Cappuccetto Rosso (F-VIDEO).

Cappuccetto Rosso tra teatro e danza al Teatro Kismet per l’Epifania - Cappuccetto Rosso tra teatro e danza al Teatro Kismet di Bari il 6 gennaio: spettacolo per famiglie tra movimento, luci e simboli. pugliapress.org