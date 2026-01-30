Capitale della cultura Csn | Emerge scetticismo ma restiamo fiduciosi che Cesena e Forlì possano raggiungere obiettivo

Da cesenatoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Cesena e Forlì si è riunito ieri per discutere di progetti culturali e obiettivi da raggiungere. In aula si sente uno scetticismo diffuso, ma i rappresentanti delle due città non vogliono perdere la speranza. La discussione si è concentrata sulle mozioni presentate dai gruppi consiliari, con tutte le parti che insistono sulla possibilità di arrivare alla designazione come capitale della cultura. Restano fiduciosi che, con impegno e collaborazione, Cesena e Forlì possano comunque ottenere il riconoscimento.

"Esperienze come il Festival Agorà e il Festival Malatestiano della Libertà sono un passo positivo, ma la cultura non può essere episodica: deve essere continuativa, condivisa e strutturata" "Il Consiglio comunale di ieri ha affrontato diversi temi di rilievo, prevalentemente attraverso mozioni proposte dai gruppi consiliari. Come gruppo abbiamo valutato i contenuti nel merito, senza approcci ideologici o pregiudiziali.In particolare, sulla programmazione legata alla street art abbiamo ribadito una posizione chiara: non può essere confusa con la rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana ha un significato preciso, strutturato e complesso, che come gruppo stimoliamo da anni.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Capitale Della Cultura

Capitale della cultura, Zattini (Ascom): "Basta insistere con il tandem Forlì-Cesena. La candidatura è di Forlì"

La discussione sulla candidatura a Capitale della cultura si concentra su Forlì, secondo Zattini di Ascom.

Capitale della cultura, Patrignani (Confcommercio): "La vera vittoria è politiche congiunte tra Cesena e Forlì"

Confcommercio Cesena evidenzia l’importanza di politiche culturali coordinate tra Cesena e Forlì, ritenendo questa collaborazione una vera vittoria per la promozione del territorio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Capitale Della Cultura

capitale della cultura csnI numeri della Civitas Appenninica nella corsa a Capitale europea della cultura 2033. Il commissario Castelli: E' la sfida di un popoloNel Rapporto del Censis la mappa del patrimonio dell'area intorno al cratere sisma 2016: 14 centri, 8 cammini, 479 musei. corrieredellumbria.it

capitale della cultura csnL’Aquila è la Capitale Italiana della Cultura 2026. Oulu e Tren?ín Capitali EuropeeA L’Aquila un anno di ricco di eventi, mostre, progetti per raccontare la rinascita del territorio abruzzese. Le fanno compagnia le Capitali Europee Oulu e ... repubblica.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.