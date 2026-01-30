Capitale della cultura Csn | Emerge scetticismo ma restiamo fiduciosi che Cesena e Forlì possano raggiungere obiettivo

Il Consiglio comunale di Cesena e Forlì si è riunito ieri per discutere di progetti culturali e obiettivi da raggiungere. In aula si sente uno scetticismo diffuso, ma i rappresentanti delle due città non vogliono perdere la speranza. La discussione si è concentrata sulle mozioni presentate dai gruppi consiliari, con tutte le parti che insistono sulla possibilità di arrivare alla designazione come capitale della cultura. Restano fiduciosi che, con impegno e collaborazione, Cesena e Forlì possano comunque ottenere il riconoscimento.

"Esperienze come il Festival Agorà e il Festival Malatestiano della Libertà sono un passo positivo, ma la cultura non può essere episodica: deve essere continuativa, condivisa e strutturata" "Il Consiglio comunale di ieri ha affrontato diversi temi di rilievo, prevalentemente attraverso mozioni proposte dai gruppi consiliari. Come gruppo abbiamo valutato i contenuti nel merito, senza approcci ideologici o pregiudiziali.In particolare, sulla programmazione legata alla street art abbiamo ribadito una posizione chiara: non può essere confusa con la rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana ha un significato preciso, strutturato e complesso, che come gruppo stimoliamo da anni.

