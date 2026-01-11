Capitale della cultura Patrignani Confcommercio | La vera vittoria è politiche congiunte tra Cesena e Forlì
Confcommercio Cesena evidenzia l’importanza di politiche culturali coordinate tra Cesena e Forlì, ritenendo questa collaborazione una vera vittoria per la promozione del territorio. Secondo il presidente Augusto Patrignani, il successo risiede nell’adozione di strategie condivise che possano valorizzare le rispettive comunità, rafforzando l’identità culturale e le opportunità di sviluppo locale. La collaborazione tra le due città rappresenta un passo importante per il riconoscimento regionale e nazionale.
“La vera vittoria sarà mettere a regime politiche culturali congiunte di Cesena e Forli”. Lo ritiene il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani il quale fa proprio l’ottimismo espresso dai sindaci di Forlì e Cesena dopo la presentazione della candidatura congiunta a Capitale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
