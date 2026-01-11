Capitale della cultura Patrignani Confcommercio | La vera vittoria è politiche congiunte tra Cesena e Forlì

Confcommercio Cesena evidenzia l’importanza di politiche culturali coordinate tra Cesena e Forlì, ritenendo questa collaborazione una vera vittoria per la promozione del territorio. Secondo il presidente Augusto Patrignani, il successo risiede nell’adozione di strategie condivise che possano valorizzare le rispettive comunità, rafforzando l’identità culturale e le opportunità di sviluppo locale. La collaborazione tra le due città rappresenta un passo importante per il riconoscimento regionale e nazionale.

Patrignani: "Rendiamo più sostenibili i costi della cultura a Cesena" - Confcommercio Cesena interviene su un aspetto che si correla alla candidatura di Cesena a Capitale della Cultura ... ilrestodelcarlino.it

Confcommercio, Patrignani confermato nel consiglio nazionale - Il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani è stato rieletto consigliere nazionale di Confcommercio in occasione dell’Assemblea di Confcommercio- ilrestodelcarlino.it

In partenza il progetto del Comune, candidato a Capitale Italiana della Cultura 2028, con il Centro di salute mentale. L’assessore Tozzi: "Il patrimonio artistico non è solo un bene da mostrare ma anche un diritto da condividere" - facebook.com facebook

Agrigento cede a L'Aquila testimone Capitale cultura 2026. Cerimonia di passaggio di consegne nel teatro Pirandello #ANSA x.com

