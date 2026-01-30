Capi introvabili da 16mila a 2mila euro | chi a Monza guida il settore del lusso usato e quanto valgono gli affari
A Monza il mercato del lusso usato cresce rapidamente. I negozi di moda second-hand attirano sempre più clienti, spostando l’immagine di mercatini “cheap” verso un settore di nicchia che muove affari da milioni di euro. I capi introvabili, che prima costavano 16 mila euro, ora si trovano a prezzi molto più accessibili, anche intorno ai 2 mila. Un cambiamento che sta rivoluzionando anche il modo di pensare allo shopping di alta qualità.
Finiti i tempi nei quali venivano bollati come mercatini "cheap", oggi anche a Monza i negozi di moda second-hand richiamano una fetta sempre più cospicua di appassionati. Donne in primis, ma anche uomini e tanti giovani e giovanissimi, tutta alla ricerca del capo perfetto, contraddistinto da.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Approfondimenti su Monza Lusso
