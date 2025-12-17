Cannabis light quanto vale il giro d' affari a Monza | le aziende della Brianza green e come va il settore

A Monza e nella Brianza, il settore della cannabis light ha conosciuto una significativa crescita, trasformandosi da fenomeno di nicchia a realtà consolidata. Tuttavia, recenti decreti ministeriali hanno provocato un forte calo nelle vendite, in particolare nella produzione florovivaistica, che ha registrato un calo medio del 60%. L'articolo analizza l'andamento del mercato e le sfide del settore.

Cannabis light resta illegale, stop a tabaccai e tassa al 40%: FdI ci ripensa - Un emendamento della maggioranza alla Manovra introduce un nuovo regolamento per la cannabis light che la equipara di fatto alle sigarette ... quifinanza.it

Sulla cannabis light si va avanti a ricorsi e sentenze x.com

Governo in allarme per la cannabis light contaminata con sostanze sintetiche, ma boccia la proposta di controlli preventivi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.