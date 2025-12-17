Cannabis light quanto vale il giro d' affari a Monza | le aziende della Brianza green e come va il settore

A Monza e nella Brianza, il settore della cannabis light ha conosciuto una significativa crescita, trasformandosi da fenomeno di nicchia a realtà consolidata. Tuttavia, recenti decreti ministeriali hanno provocato un forte calo nelle vendite, in particolare nella produzione florovivaistica, che ha registrato un calo medio del 60%. L'articolo analizza l'andamento del mercato e le sfide del settore.

In Brianza la cannabis non è più un fenomeno “di nicchia” come poteva sembrare qualche anno fa. Ma gli ultimi decreti ministeriali hanno colpito il settore: “Quest’anno a livello di produzione florovivaistica, cioè di produzione di piante c’è stato un calo medio del 60% delle vendite - spiega. Monzatoday.it

Cannabis Legale, abbiamo perso una battaglia ma non la guerra

