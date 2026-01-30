Conferenza con Casapound deputati dell’opposizione occupano la sala stampa e intonano Bella Ciao per protesta

Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs entra nella sala stampa della Camera per protestare contro la conferenza con Casapound. Ignorano l'evento e occupano la stanza, cantando Bella Ciao. La conferenza viene subito annullata. I deputati vogliono così manifestare il loro dissenso contro i rappresentanti di Casapound e altri gruppi di estrema destra presenti all'incontro. La scena si svolge in modo rapido e deciso, con tensione palpabile tra le parti.

Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato la sala stampa della Camera dove era prevista la conferenza stampa (poi annullata) sulla remigrazione con il portavoce di Casapound Marsella, Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Massetti, ex di Forza Nuova, e Ferrara della Rete dei Patrioti. Ieri le opposizioni avevano fatto capire che avrebbero ostacolato l’iniziativa per “ impedire l’ingresso di nazisti nel palazzo “. Fra i deputati di opposizione presenti ci sono per il M5s il capogruppo Riccardo Ricciardi e Francesco Silvestri. Gianni Cuperlo, Arturo Scotto, Marco Sarracino, Matteo Orfini e il senatore Filippo Sensi, tutti gli esponenti di opposizione hanno mostrato la Costituzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alla Camera, la conferenza stampa prevista con i rappresentanti di Casapound è finita nel caos.

Questa mattina alla Camera, alcuni deputati di Pd, M5S e Avs sono entrati nella sala stampa e hanno cantato “Bella Ciao” per protestare contro la presenza di CasaPound.

Argomenti discussi: Camera, presidente Fontana critico su conferenza con Casapound: Inopportuna; Caso Furgiuele: l'estrema destra entra a Montecitorio, scoppia la protesta politica; La Lega porta la remigrazione alla Camera: il 30 gennaio la conferenza stampa con Casapound e altre sigle di estrema destra; La Lega apre la Camera alla remigrazione targata Casapound.

