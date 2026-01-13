Canone Rai nel 2026 resta a 90 euro | chi può chiedere l’esonero e entro quando

Nel 2026, il Canone Rai si conferma pari a 90 euro, inserito nella bolletta dell’energia elettrica. Sono previste alcune agevolazioni e possibilità di esonero per particolari categorie di utenti. È importante conoscere i requisiti e le scadenze per richiedere eventuali esenzioni, in modo da gestire correttamente gli adempimenti fiscali relativi a questa imposta.

Il Canone Rai, anche nel 2026, resta una delle voci più “automatiche” della fiscalità domestica: non arriva con un bollettino da pagare, ma compare direttamente nella bolletta della luce. L’obbligo di versamento scatta quando in famiglia è presente almeno un televisore, con una regola chiave spesso ignorata: la cifra si versa una sola volta per la famiglia anagrafica, a prescindere dal numero di apparecchi e dalle abitazioni in cui sono collocati. Eppure, non è un pagamento inevitabile per tutti: esistono eccezioni precise e, per chi ne ha diritto, la differenza la fa soprattutto una scadenza da non mancare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

