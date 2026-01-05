Canone Rai chi può chiedere l'esenzione per il 2026 e come

Il termine per presentare domanda di esenzione dal canone Rai 2026 è fissato al 31 gennaio. Possono richiedere l’esenzione gli over 75 con un reddito inferiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri, nonché coloro che non possiedono un televisore. È importante rispettare le scadenze e verificare i requisiti per usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente.

Canone Rai 2026, importo, metodo di pagamento e novità - Si continua a pagare in bolletta o ci sarà di nuovo il bollettino? msn.com

Esenzione Canone Rai 2025: chi non paga e termini per richiederla - La tassa obbligatoria del Canone Rai per il 2025 prevede diverse categorie di esenzione che consentono ad alcuni di evitare questo onere. punto-informatico.it

Il Comune di Corato informa che, a partire dal 31 dicembre 2025 e fino al 9 febbraio 2026, è possibile presentare istanza per richiedere il contributo di sostegno al canone di... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

