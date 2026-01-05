Canone Rai chi può chiedere l'esenzione per il 2026 e come
Il termine per presentare domanda di esenzione dal canone Rai 2026 è fissato al 31 gennaio. Possono richiedere l’esenzione gli over 75 con un reddito inferiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri, nonché coloro che non possiedono un televisore. È importante rispettare le scadenze e verificare i requisiti per usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente.
il 31 gennaio scadrà la domanda per l'esenzione del canone Rai 2026. Possono essere esonerati gli over 75 con reddito inferiore a 8mila euro, i diplomatici e militari stranieri e chi non possiede una tv. Ecco come fare e i requisiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Canone Rai, scatta l’esenzione nel 2026: come evitare di pagarlo
Leggi anche: Imu, arriva l’esenzione per gli italiani all’estero e la Tari dimezza: chi può ottenere gli sconti
Canone Rai, chi può chiedere l’esenzione per il 2026 e come - Possono essere esonerati gli over 75 con reddito inferiore a 8mila euro, i diplomatici e militari stranieri e chi non possiede una ... fanpage.it
Canone Rai 2026, importo, metodo di pagamento e novità - Si continua a pagare in bolletta o ci sarà di nuovo il bollettino? msn.com
Esenzione Canone Rai 2025: chi non paga e termini per richiederla - La tassa obbligatoria del Canone Rai per il 2025 prevede diverse categorie di esenzione che consentono ad alcuni di evitare questo onere. punto-informatico.it
Il Comune di Corato informa che, a partire dal 31 dicembre 2025 e fino al 9 febbraio 2026, è possibile presentare istanza per richiedere il contributo di sostegno al canone di... Leggi l'articolo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.