Camion contro automedica | muoiono una paziente e due sanitari

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sulla statale 121 tra Palermo e Agrigento, poco prima di Bolognetta. Un’autoambulanza si è scontrata con un camion, causando la morte di una paziente in dialisi e di due sanitari a bordo del mezzo di soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare le vittime. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore, mentre si cercano chiarimenti sulle cause dell’incidente.

AGI - Tre morti sulla Statale 121 Palermo-Agrigento, all'altezza di Bolognetta, nello scontro tra un' automedica e un autocarro: le vittime sono una paziente dializzata e due sanitari. A perdere la vita sono stati Giovanna Oddo, 95, affetta da dialisi, e i due soccorritori che viaggiavano sull' automedica con lei: Gaspare Lo Giudice, di 48 anni, e Giuseppe Badalamenti, di 66. Illeso il conducente dell'autocarro che si è scontrato con il mezzo di soccorso. Sul posto sono intervenuti personale del 118, di Anas, dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale di Lercara Friddi che procedono ai rilievi per ricostruire la dinamica dell'impatto. 🔗 Leggi su Agi.it

