Irpinia e Sannio 2025 crescita oltre la media nazionale ed export record Focus della Camera di commercio

L’edizione 2025 del Focus Economia Irpinia Sannio consegna l’immagine di due territori in movimento, complessi ma vitali, capaci di registrare performance superiori alla media italiana in un contesto economico nazionale segnato da incertezza. Nella sede della Camera di Commercio a Benevento, davanti a istituzioni, accademia e rappresentanze economiche, il Presidente di Unioncamere Andrea Prete e il Commissario Straordinario Girolamo Pettrone hanno illustrato i principali indicatori relativi all’andamento economico di Avellino e Benevento, in una giornata arricchita dalla premiazione delle 57 Imprese Storiche Irpinia Sannio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it