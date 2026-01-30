Bella Ciao opposizioni occupano Sala Stampa a Montecitorio per impedire conferenza su remigrazione – Il video

Questa mattina i deputati di diverse opposizioni sono entrati nella sala stampa di Montecitorio e si sono seduti per bloccare una conferenza dedicata alla remigrazione. Hanno deciso di occupare lo spazio per far sentire la loro voce e impedire lo svolgimento dell’incontro. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti, con i parlamentari che si sono seduti e hanno mostrato simboli di protesta. La tensione tra le forze politiche è salita, mentre si cerca una soluzione per riportare la calma.

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 I deputati del Pd, M5S e Avs hanno occupato la sala stampa di Montecitorio per impedire la conferenza stampa sulla remigrazione. I parlamentari hanno intonato Bella ciao. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Un gruppo di opposizioni ha deciso di boicottare la conferenza prevista oggi alla Camera, dove erano invitati rappresentanti di Casapound e Skinheads.

