La sicurezza al centro del Consiglio comunale il sindaco Sacchetti | Raddoppiati i servizi serali

Il Consiglio comunale di Santarcangelo si è concentrato sulla sicurezza, con un'ampia discussione dedicata a microcriminalità e misure di rafforzamento. Il sindaco Sacchetti ha annunciato il raddoppio dei servizi serali, sottolineando l'impegno dell'amministrazione nel garantire un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori.

Il Consiglio comunale di Santarcangelo, interamente dedicato alla sicurezza, di mercoledì si è aperto con la comunicazione del consigliere Gabriele Stanchini (Allenza civica) che ha dato lettura della richiesta di “Discussione sulla microcriminalità, sulle misure di rafforzamento della sicurezza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Santarcangelo investe sulla sicurezza: raddoppio vigilanza serale, 25 nuove telecamere, nuova Caserma dei Carabinieri - Il Consiglio comunale di martedì 9 dicembre, interamente dedicato alla sicurezza, si è aperto con la comunicazione del consigliere Gabriele Stanchini (Allenza ... Secondo chiamamicitta.it

Consiglio comunale straordinario a Santarcangelo: la sicurezza al centro dopo le polemiche sui furti - Tra i preliminari della seduta, le comunicazioni del sindaco Filippo Sacchetti e del consigliere Gabriele Stanchini (Allenza civica), nonché la relazione sulla sicurezza nel Comune di Santarcangelo a ... Come scrive altarimini.it

