Per la riunione annuale del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto Cervantes Letizia di Spagna si è presentata con un outfit che strizza l’occhio agli Anni 70

Durante la riunione annuale del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Cervantes, Letizia di Spagna ha scelto un look ispirato agli Anni 70, attirando l'attenzione per il suo stile retrò e sofisticato. L'occasione ha visto la regina sfoggiare un outfit che richiama le tendenze di quegli anni, sottolineando la sua capacità di unire eleganza e modernità.

In occasione della riunione annuale del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cervantes, Letizia di Spagna si è presentata con un outfit che strizza l’occhio agli Anni 70. L’insieme punta su una camicia fluida con maxi fiocco al collo di Carolina Herrera, dettaglio iconico dello stile rétro che aggiunge un tocco di sofisticata femminilità senza risultare eccessivo. I pantaloni a vita alta e svasati slanciano la figura e armonizzano l’insieme. Il taglio a campana, tipico dei Seventies, combina rigore e modernità per un’eleganza sobria. La scelta del blu notte — definito da alcuni come “il nuovo nero” per la sua capacità di essere elegante ma meno severo — sottolinea quanto la regina sappia adattare le tendenze a occasioni formali. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Per la riunione annuale del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Cervantes, Letizia di Spagna si è presentata con un outfit che strizza l’occhio agli Anni 70.

Roma, Palazzo Aeronautica RIUNIONE ANNUALE DEL MINISTRO DELLA DIFESA CON LE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D’ARMA Con il Ministro della #Difesa @GuidoCrosetto incontro annuale con i rappresentanti delle Associazioni di cui mi Vai su X

Roma, Palazzo Aeronautica RIUNIONE ANNUALE DEL MINISTRO DELLA DIFESA CON LE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D’ARMA Con il Ministro della #Difesa Guido Crosetto incontro annuale con i rappresentanti delle Associazioni di cui mi o - facebook.com Vai su Facebook

IL GRUPPO ADECCO PROPORRÀ MARTINE FERLAND PER L'ELEZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DELLA RIUNIONE GENERALE ANNUALE 2025 - Il Gruppo Adecco annuncia che Martine Ferland, già Ceo e Presidente di Mercer, una società internazionale di servizi finanziari e per le risorse umane, sarà ... adnkronos.com scrive