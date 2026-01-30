Calendario Pensioni Febbraio 2026 | pagamento in ritardo aumenti Irpef e rivalutazioni

Il pagamento delle pensioni di febbraio 2026 è in ritardo e preoccupa i pensionati. Molti devono ancora ricevere gli accrediti, e ci sono anche novità sugli aumenti Irpef e le rivalutazioni che potrebbero influire sugli importi. La situazione crea attese e incertezze tra chi dipende da queste entrate per vivere.

Il pagamento delle pensioni di febbraio 2026 rappresenta un passaggio rilevante per milioni di pensionati, non solo per le date di accredito ma anche per gli effetti concreti sugli importi. Dopo un avvio d'anno caratterizzato da ricalcoli e assestamenti tecnici, con la mensilità di febbraio l'INPS entra pienamente a regime con le misure previste dalla legge di Bilancio 2026. Questo significa che il cedolino potrebbe presentare differenze rispetto a gennaio, tra nuovi calcoli fiscali, rivalutazioni e possibili arretrati. La data di pagamento è chiara e definita, mentre meno immediati sono gli effetti sull'importo netto, che possono variare sensibilmente in base alla situazione individuale del pensionato.

