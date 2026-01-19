Pagamento Pensioni Febbraio 2026 | su aumenti è caos Inps

A febbraio 2026, il pagamento delle pensioni presenta alcune criticità: l’Inps sta caricando i dettagli, ma molti pensionati segnalano ritardi e l’assenza degli aumenti previsti dalla manovra. La situazione, ancora in fase di definizione, richiede attenzione e verifica per garantire che i benefici siano correttamente accreditati a tutti i destinatari.

Mentre l’Istituto di Previdenza avvia il caricamento dei dettagli per il prossimo mese, i pensionati segnalano ritardi e l’assenza degli incrementi previsti dalla manovra. Ecco come verificare l’importo in anteprima e cosa manca all’appello. ROMA – Con l’avvicinarsi della scadenza di pagamento di febbraio 2026, l’INPS ha iniziato in queste ore l’aggiornamento dei dettagli pensionistici all’interno del fascicolo previdenziale dei cittadini. Tuttavia, le prime rilevazioni mettono in luce una situazione di incertezza: se da un lato gli importi base sembrano confermati, dall’altro molte delle novità attese risultano ancora “congelate” a causa dei tempi tecnici dell’istituto, definiti da alcuni osservatori come “biblici”.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it Pagamento pensioni gennaio 2026: quando arriva, date Inps e aumenti

A partire da febbraio 2026, le pensioni subiranno un aumento grazie alla perequazione, stabilita all'1,4% in base all'inflazione prevista. Questa misura mira a mantenere il potere d'acquisto dei pensionati, adeguando gli importi alle variazioni dei prezzi. Di seguito, si approfondiscono le modalità e le implicazioni di questo aggiornamento, per comprendere come cambierà l'importo delle pensioni nel prossimo anno. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

PENSIONI FEBBRAIO 2026 | ECCO QUANTO AUMENTA DAVVERO L’ASSEGNO INPS

