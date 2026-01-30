Calciomercato serie C il Perugia annuncia un' altra cessione | Yabre va in prestito alla Cavese

Il Perugia ha ufficializzato un’altra cessione nel calciomercato di serie C. Questa volta tocca a Moustapha Yabre, che passa in prestito alla Cavese. La società biancorossa ha deciso di cedere il centrocampista in cerca di più spazio e di un’opportunità di crescita. Yabre si prepara a vivere una nuova avventura in una squadra che punta a risalire la classifica.

Il laterale burkinabè si trasferisce in Campania con un accordo valido fino al giugno 2026. In biancorosso non ha lasciato traccia Il Perugia perfeziona un altro movimento di uscita: è stata ufficializzata la cessione in prestito di Moustapha Yabre alla Cavese. Il laterale classe 2002, originario del Burkina Faso, era da tempo fuori dai piani dell'allenatore Giovanni Tedesco e dunque è stato deciso di trasferirlo fino al giugno 2026 al club campano, militante nel girone C. Poco c'è da raccontare per quanto riguarda la sua esperienza in biancorosso: arrivato nel gennaio 2025 Yabre con un contratto di un anno e mezzo non ha avuto molte opportunità per mettersi in mostra.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Perugia Cavese

Il Perugia ha ufficializzato l’ingaggio di Alessio Nepi, rafforzando così il reparto offensivo della squadra.

Il Napoli ha comunicato ufficialmente la cessione temporanea del centrocampista Giuseppe De Martino alla Gelbison, club di Serie D, fino al termine della stagione.

Ultime notizie su Perugia Cavese

