Calciomercato serie C il Perugia annuncia l' arrivo di Alessio Nepi

Da today.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Perugia ha ufficializzato l’ingaggio di Alessio Nepi, rafforzando così il reparto offensivo della squadra. Dopo la firma, il giocatore entra a far parte del roster guidato da Giovanni Tedesco, contribuendo alle prossime sfide di campionato in Serie C. L’arrivo di Nepi rappresenta un tassello importante nel mercato estivo dei biancorossi, che continuano a lavorare per rafforzare la rosa.

Dopo la firma arriva l'ufficialità. Il Perugia, poco fa, ha annunciato l'acquisto di Alessio Nepi, che dunque entra a far parte a tutti gli effetti della squadra allenata da Giovanni Tedesco.Classe 2000 (compirà 26 anni il prossimo 25 gennaio), nato ad Ascoli Piceno, Nepi quest’anno ha realizzato. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

