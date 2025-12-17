Calciomercato Napoli non solo Mainoo | i partenopei valutano con attenzione anche altri profili per il centrocampo Il punto della situazione

Il calciomercato del Napoli si anima con l’interesse per Mainoo, il nome prioritario di Manna. Tuttavia, la società partenopea continua a monitorare attentamente diverse alternative per rinforzare il centrocampo. L’obiettivo è trovare il profilo ideale che possa contribuire alle ambizioni stagionali, mantenendo alta la competitività della squadra. La sessione di mercato resta calda e ricca di possibili sviluppi, con il club pronto a intervenire sul mercato.

© Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, non solo Mainoo: i partenopei valutano con attenzione anche altri profili per il centrocampo. Il punto della situazione Calciomercato Napoli, Mainoo è il nome in cima alla lista di Manna. Ma il direttore dei partenopei valuta anche altri profili. I dettagli Il calciomercato del Napoli entra in una fase cruciale in vista della sessione invernale, con la dirigenza azzurra chiamata a intervenire in maniera tempestiva per rinforzare il centrocampo. Le assenze contemporanee di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com Leggi anche: Calciomercato Roma, Pellegrini seguito dal Napoli: sfida anche per Mainoo? Leggi anche: Calciomercato Napoli, non solo Mainoo per il centrocampo: Manna segue quei tre profili che giocano in Serie A Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato Napoli, Mainoo resta la priorità: da domani si fa sul serio; Il Napoli non molla Mainoo: lo United apre alla cessione ma a una condizione – RAI; Calciomercato Napoli, sempre più Mainoo: e Lucca è in uscita; Udinese-Napoli, Conte non ha mai perso da tecnico contro i friulani. Calciomercato Napoli: «Free Mainoo», dal fratello di Kobbie messaggi azzurri - Da lì si muoveranno i fili intensi di una trama di mercato che il club azzurro deve orchestrare per bene prima di gennaio. ilmattino.it

Mainoo-Napoli, Sky: "C'è già il sì del giocatore, ma il club non accelera" - L'interesse da parte del Napoli c'è: il ragazzo è seguito con attenzione da mesi e non ci sono grossi problemi con il calciatore, che ... tuttonapoli.net

Calciomercato Napoli, Manna è pronto ad accelerare per un giocatore: la trattativa sembra essere davvero molto vicina alla conclusione - Le ultime Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con Giovanni Manna, Diret ... calcionews24.com

CALCIOMERCATO NAPOLI SORPRESA MANNA CHIAMA LO UNITED

ULTIM'ORA - #Mainoo verso la cessione #calciomercato #Napoli - facebook.com facebook

Calciomercato Napoli, per Mainoo serve pazienza: il Manchester United frena la cessione a gennaio. La rivelazione dell’esperto di mercato x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.